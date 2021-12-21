نستله مصر تستهدف ضخ استثمارات جديدة بحوالي 700 مليون جنيه…

دوت الخليج – قال معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، إنها تستهدف ضخ استثمارات بحوالي 700 مليون جنيه حتى عام 2025؛ لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة المنتجات.

وأشار إلى استخدام 100 مليون جنيه من الاستثمارات المستهدفة في خطوط إنتاج ماجي، هذا العام؛ فيما تهدف إلى توجه بقية الاستثمارات المستهدفة نحو تجديد خطوط إنتاج منتجات تغذية الأطفال، ومنتجات نيدو والحلويات.

وأضاف الحوت: “لدينا خطط ثابتة وطموحة لزيادة حجم استثماراتنا لتلبية هذا الطلب وتعزيز مفاهيم الابتكار لضمان حصول المستهلك المصري على منتجات ذات جودة عالية”.

جاء ذلك على هامش احتفال نستله مصر بمرور 30 عاما من تشغيل مصنعها للمنتجات الجافة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر إن خطوط الإنتاج الجديد لمنتج ماجي اشتملت على خط لإنتاج المرقة وخط لإنتاج الخلطات والشوربات، والتي جرى افتتاحها اليوم بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة “كانعكاس على مدى الدعم الذى تقدمه الحكومة بجميع أجهزتها على تشجيع الاستثمار والصناعة في مصر”.

وبحسب بيان للشركة، فإن نستله مصر حرصت على “تطبيق الممارسات البيئية المناسبة” بالمصنع من خلال الاستخدام الفعال للموارد مثل تحويل جميع الإضاءة إلى إضاءة LED والتي توفر في المقابل ما يصل إلى 830 جيجا جول/ سنة من الكهرباء و 29.6 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستخدام آلات كبس الهواء التي توفر ما يصل إلى 1447 جيجا جول/ سنة و51.7 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف البيان ان المصنع استخدم آلات تعبئة حديثة؛ بهدف تقليل كميات البلاستيك المستخدمة في التغليف، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه لإعادة استخدام مياه الري في الأغراض المختلفة، لتقليل استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.

بدأ مصنع نستله مصر للمنتجات الجافة عملياته في مصر عام 1991 حيث يضم أكثر من 46 خط إنتاج للتعبئة والتغليف والخلط، وبلغ إجمالي عدد العاملين بالمصنع أكثر من 1200 عامل، ويصل حجم الإنتاج إلى 50 ألف طن سنويًا.