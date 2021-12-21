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إيطاليا تسجل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.

وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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