الولايات المتحدة توصي الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها…

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– أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره “أميكرون”.
وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”.
ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.
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