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الولايات المتحدة توصي الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها…

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– أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره “أميكرون”.

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وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”.

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ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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