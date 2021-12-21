مال وأعمال

تراجع النفط وسط مخاوف من انحسار الطلب متأثرا بقيود أوميكرون

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– تراجعت أسعار النفط بعد أن أثارت زيادة الإصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لانخفاض الطلب على الوقود.

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وتراجع مزيج “برنت” في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو 2.7% إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 2.63 دولار أو 3.7% ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.

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من جهته، قال رئيس “ليبو أويل أسوسيتس” في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية آندرو ليبو: “هذا رد فعل تلقائي على تفشي الفيروس والخوف من انتشار عمليات الإغلاق بسرعة”.

بدورها، بدأت هولندا إغلاقا الأحد، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود “كوفيد-19” قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة في العديد من البلدان الأوروبية.

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في غضون ذلك، أكد مصدران من “أوبك+”، أن “التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117% في نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 116% في شهر أكتوبر”، في الوقت الذي ما زال فيه إنتاج المجموعة “أقل من المستويات المستهدفة”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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