تراجع النفط وسط مخاوف من انحسار الطلب متأثرا بقيود أوميكرون

– تراجعت أسعار النفط بعد أن أثارت زيادة الإصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لانخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج “برنت” في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو 2.7% إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 2.63 دولار أو 3.7% ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.

من جهته، قال رئيس “ليبو أويل أسوسيتس” في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية آندرو ليبو: “هذا رد فعل تلقائي على تفشي الفيروس والخوف من انتشار عمليات الإغلاق بسرعة”.

بدورها، بدأت هولندا إغلاقا الأحد، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود “كوفيد-19” قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة في العديد من البلدان الأوروبية.

في غضون ذلك، أكد مصدران من “أوبك+”، أن “التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117% في نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 116% في شهر أكتوبر”، في الوقت الذي ما زال فيه إنتاج المجموعة “أقل من المستويات المستهدفة”.