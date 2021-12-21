البيت الأبيض: إدارة بايدن لا تعتزم فرض الإغلاق لكبح كورونا

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أ ف ب – أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم فرض الإغلاق في الولايات المتحدة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إحاطتها الصحافية اليومية إن الرئيس الأمريكي الذي سيتوجه بكلمة لمواطنيه الثلاثاء لن يعلن “إغلاق البلاد” بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.
وأضافت أنه سيعلن أيضا إجراءات جديدة تهدف إلى “توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف” كوفيد-19، مع الإشارة إلى “الأخطار التي تهدد غير الملقحين”.
وكان مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي حذر أمس من أن متحور “أوميكرون” ينتشر في أنحاء العالم، لافتا إلى أن “أسابيع أو أشهرا صعبة” تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء حيث أحصت حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19.
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