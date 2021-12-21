مال وأعمال

ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع إلى مستوى قياسي خلال ديسمبر

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_ أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في تركيا بنسبة 3.1% إلى 68.9 نقطة في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.

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وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي بسبب جائحة كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام.

ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة، في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.

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وفي نوفمبر، تراجعت ثقة المستهلكين إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي.

وارتفعت الليرة التركية بنسبة 7% اليوم الثلاثاء، بعد انتعاش تاريخي بنسبة 25% أمس عن انخفاضاتها القياسية وذلك بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن مجموعة الخطوات التي تشملها الخطة ستخفف عبء انهيار العملة في الأسابيع الماضية وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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