بريطانيا تخصص مليار جنيه إسترليني لمساعدة الشركات الأكثر…

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وكالات _ أفرجت حكومة بريطانيا اليوم الثلاثاء، عن مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار متحور أوميكرون بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 المرتبطة بمتحور أوميكرون “يظهر الناس حذرا أكبر، عن حق، في حياتهم اليومية، وهو ما يشعر به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا والقطاع الترفيهي والثقافي الذي يكون فيه عادةً الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام”.
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