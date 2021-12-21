التموين: استخراج أكثر من 100 ألف بطاقة دعم جديدة للفئات…

إسلام سالم _ نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصاد أعمالها خلال العام الجاري، حيث استعرض أعداد البطاقات التموينية الجديدة التي أصدرتها، وأعداد وتكلفة تطوير المكاتب التموينية وتكلفة إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية والمستودعات الاستراتيجية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد البطاقات التموينية الجديدة 81.2 ألف بطاقة تموينية مستخرجة أول مرة للفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل، و20 ألف بطاقة تموينية جديدة تم استخراجها للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والغير مدرجة تموينيا.

تطوير 44 مجمع استهلاكي بتكلفة 33.7 مليون جنيه خلال 2021

وبشأن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، أكدت أنه تم تطوير 35 مركز خدمة، و21 مركز خدمة آخرين جاري تطويرهم، على أن تسجل تكلفة التطوير الاجمالية 70 مليون جنيه خلال عام 2021 فقط، وجاري اتخاذ إجراءات تطوير عدد 11 مديرية تموين وانشاء مراكز خدمة مواطنين بها.

وأوضحت أنه تم تطوير 44 مجمع استهلاكي بتكلفة 33.7 مليون جنيه، و17 مجمع استهلاكي جاري تطويرهم، و38 مجمع استهلاكي مستهدف تطويرهم.

وشددت أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحولت من النظم اليدوية الي العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الإلتزام والإنضباط في توزيع السلع الغذائية باسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع بالإضافة الي دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون، حيث تم تنفيذ النظم الجديدة في 881 مجمع استهلاكي و515 مخزن باجمالي 1396 موقع بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، وجاري البدء في شركة اسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وبمشروع جمعيتي، فتم افتتاح 883 منفذ جديد، و2649 فرصة عمل وفرها المشروع، وضم 110 سيارة جديدة لمشروع السيارات المتنقلة، و330 فرصة عمل وفرها المشروع، و24 سيارة تم توزيعها، بتكلفة 5.040 مليون جنيه.

وتابع حصاد الوزارة، أن مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فتم الانتهاء من إعادة تأهيل الانشاءات وتدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة الخاصة بتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية فضلاً عن الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمته الغذائية.

ولفتت الوزارة أن تكلفة الاعمال المنفذة بالمركز وقيمة المعدات سجلت نحو 70 مليون جنيه، وجاري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة وذلك لمساعدة الكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء علما بانه سيتم ادارة المركز بمعرفة القطاع الخاص.

ونوهت أن جهاز حماية المستهلك، يتلقي 14 الف شكوى متوسط عدد الشكاوى الشهرية، حيث يتم حل 97% منها، مؤكده أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فتمتلك 75 صومعة حتى الآن، حيث تم تنفيذ صومعتان خلال عام 2021 بتكلفة 525 مليون جنيه، و6 صوامع حقلية جاري تنفيذهم حاليا من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه، كما أنه جاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن 37 مليار جنيه هو إجمالي الاستثمارات الجديدة في مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية، ويبلغ عددها 11 مشروع في محافظات الغربية، البحيرة، الشرقية، قنا، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، المنوفية، حيث دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وأخرى بالبحيرة بتكلفة 2.28 مليار جنيه.

وعن تنمية وتطوير التجارة الداخلية، فحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة، فتم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيس العالمية لإدارة أسواق الجملة، ومن المخطط التعاون في انشاء اول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه مصري كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء من من 12 إلى 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.

وبشأن عدد المستودعات الاستراتيجية التي تم انشاؤها هذا العام لتأمين المخزون، فتم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر وجاري الاعداد للتعاقد.