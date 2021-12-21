أسعار الغاز في أوروبا تحلق لمستويات تاريخية وتخترق مستوى…

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روسيا اليوم _ واصلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، الارتفاع وتجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك أعلى مستوى في التاريخ.
ووفقا لما أظهرته التعاملات فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 2004 دولارات لكل ألف متر مكعب.
ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا.
وجاء الارتفاع بعدما لم تقم شركة “جازبروم” الروسية بحجز طاقات لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر “يامال – أوروبا”.
ويمر خط أنابيب الغاز عبر “يامال – أوروبا” عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.
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