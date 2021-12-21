هانيويل الأمريكية تستهدف توسيع نشاطها بمجالات النفط والغاز…

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا مع شين تدجاراتي، نائب رئيس شركة هانيويل الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع، على علاقات التعاون مع شركة هانيويل، معربا عن تطلعه إلى زيادة الشركة وتوسيعها مجالات عملها في مصر، وتقديم مساهمات حيوية في المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، والطاقة، والمدن الذكية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك علاقات عمل متميزة مع شركة هانيويل في مجال التكنولوجيا، وعدد من القطاعات الأخرى.

وتناول طلعت، في هذا الصدد، المجالات المقترحة لتعزيز التعاون، لاسيما في مجال بناء القدرات، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، ورعاية الإبداع الرقمي، وحضانات ريادة الأعمال.

من ناحيته، أعرب شين تدجاراتي، نائب رئيس شركة “هانيويل” عن تقديره العميق للشراكة القائمة مع مصر، لافتا إلى أن هذه الشراكة شهدت انطلاقة قوية فى السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذى جعل مصر ضمن الأسواق الأفضل أداءً فى الدول التي تعمل بها الشركة.

واستعرض شين تدجاراتي مجالات عمل الشركة في مصر، والتي تضمنت إدارة المدن الذكية، وإدارة المباني، والنفط والغاز، وتوطين الصناعة، وتدريب الكوادر.

وأعرب عن تطلع شركته لتوسيع نشاطها في مجالات النفط والغاز والتكرير في مصر؛ للمساهمة في أن تصبح مركزا إقليميا في مجال التكرير لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما تمتلكه الشركة من الخبرات والحلول التكنولوجية في مجالات كفاءة العمليات، والإنتاج بأقل نفقات، وأعلى جودة، بالإضافة إلى التكنولوجيات التي تهدف إلى الاستدامة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

كما أعرب عن تطلع شركته للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة لطرح حلول تكنولوجيا مبتكرة خلال استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27”.

وأوضح تدجاراتي محاور عمل الشركة التي يمكن التعاون بشأنها في مجال الاستدامة وحماية البيئة، والتي تضمنت تقديم حلول مبتكرة لعمليات تدوير البلاستيك، وطائرات المستقبل التي تدار بوقود بيئي، وتوفير بطاريات تخزين الطاقة بغرض نقلها.

في ذات السياق، قال چوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدي القاهرة، إن توسيع آفاق الشراكة مع شركة “هانيويل” سينعكس بالإيجاب على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشركة ما زال لديها الكثير لتقدمه للسوق المصرية في عدد من المجالات المختلفة.

وتعقيبا على ذلك، قال الدكتور مصطفي مدبولي إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، فرصة سانحة لتعزيز التعاون مع الشركة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، والتي يمكن استعراضها خلال المؤتمر كأحد النماذج الجيدة.

كما لفت إلى أن التعاون في مجال دعم مجال ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا يعد أحد المحاور التي يركز عليها برنامج الإصلاح الهيكلي.

شارك في اللقاء: بين دريجس الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية بالشركة، ومحمد محيسن، رئيس الشركة بالشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، وخالد هاشم، رئيس الشركة لشمال إفريقيا، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وچوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في القاهرة.