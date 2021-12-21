إيطاليا ترصد أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون في روما

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وكالات – أعلن أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا اليوم الثلاثاء رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في العاصمة روما.
وقال داماتو: “تلقيت من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون”.
وبين أن “هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية، أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى”.
وأوضح داماتو أن “المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم”.
وأشار إلى أن “المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح أسترازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض”.
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