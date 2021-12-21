هيئة البريد تستهدف استثمار ملياري جنيه لتحديث بنيتها التحتية…

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إسلام فضل – قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه، خلال العام المقبل 2022؛ لتطوير وتحديث بنيتها التحتية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال علي هامش فعاليات إطلاق برنامج “win”، أن الهيئة تستهدف خلال العام المالي الحالي تطوير 1200 فرع، باستثمارات 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تلك الفروع تواجه بعض التحديات، ومنها: التواجد في أماكن غير مناسبة وأيضًا مصاريف الإيجار.
وقال رئيس هيئة البريد إنها ضخت استثمارات خلال العام الجاري بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحا أن منها 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية، و2.5 مليار جنيه لميكنة 3 آلاف فرع.
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