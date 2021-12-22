جازبروم تحدد سعر صادرات الغاز في ميزانيتها عند 250 دولارا…

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وكالات – أعلنت شركة جازبروم الروسية أن السعر المتوسط لصادرات الغاز في ميزانيتها لعام 2021 تم تحديده عند مستوى 250 دولارا مقابل ألف متر مكعب من الغاز.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جازبروم فاميل صادقوف إلى أن الشركة تتوقع أن يزيد السعر المتوسط الحقيقي على 280 دولارا.
وقال صادقوف إن السعر المتوسط تم احتسابه بناء على جميع الصادرات إلى الخارج، أي إلى الدول الأوروبية وإلى الصين وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
وأضاف أنه “بفضل البنية المتزنة لحقيبة عقود التصدير لدينا سيكون السعر المتوسط للصادرات في عام 2022 أعلى مما هو في 2021 حتى في حال انخفاض ملموس للأسعار في السوق الفورية عن مستواها الحالي”.
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