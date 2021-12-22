إيرباص وبوينج قلقتان من تأثير شبكات الجيل الخامس على أنظمة…

أ ف ب – أعربت شركتا الطائرات الأوروبية “إيرباص”، والأمريكية “بوينج” في رسالة لوزارة النقل الأمريكية عن “قلقهما” لاحتمال تعرض أنظمة اتصالات طائراتهما للضرر بعد إطلاق الجيل الخامس للاتصالات.

وقال متحدث باسم “إيرباص” لوكالة فرانس برس: “نؤكد أن مدير شركة “إيرباص أميركاز” جيف كنيتل، ورئيس شركة “بوينج” ديفيد كالهون، حررا رسالة لوزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجيج توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة”.

وأضاف المصدر أن “إيرباص و”بوينج” تعملان مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري”.

وكتبت بوينج: “نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثل القطاع لضمان سلامة تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم”، حيث يشدد ذلك الضغط على المنظمين الأمريكيين في قضية تضع قطاع الطيران في مواجهة مشغلي الهاتف المحمول.

وكان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع “فريزون” و”إيه تي أند تي” استخدام نطاقات التردد 3.7 – 3.8 جيجاهرتز في 5 ديسمبر، والتي تم تخصيصها لهما في فبراير بعد تقديم عرض بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أنهما وافقا مطلع نوفمبر على تأجيل إطلاق الخدمة إلى يناير على خلفية مخاوف أعربت عنها وكالة الطيران الأمريكية بشأن مشاكل التداخل المحتمل مع الأجهزة التي تقيس الارتفاع الراداري في الطائرات.