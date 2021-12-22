إيفرجرو للأسمدة توقع برتوكول شراكة مع ساب لتفعيل برنامج…

إسلام سالم _ وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة برتوكول شراكة مع شركة ساب لتفعيل برنامج التحول الرقمى بالمجموعة، حيث تعد إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، أكبر منتج فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثالث أكبر منتج في العالم للأسمدة البوتاسية.

وأعلنت إيفرجرو عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة بي كونيكت “شريك أعمال ساب العالمية” فى مجال حلول الأعمال و التي تهدف إلى تفعيل التحول الرقمي المتكامل للمجموعة لتطبيق أفضل نماذج التشغيل وأدارة عمليات المجموعة.

الخشن: توفير بنية معلوماتية حديثة يساهم في زيادة إنتاجية العاملين

وقال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو، إن المجموعة ستعمل مع بى كونيكت على تفعيل خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية لمجموعة إيفرجرو مما سينتج عنه بنية معلوماتية حديثة وأكثر مرونة تساهم في زيادة إنتاجية العاملين؛ وتعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى خدمة العملاء فى أكثر من 75 دولة حول العالم.

وأكد الخشن، أن هذا التعاون سيمكن المجموعة أيضًا من ضمان زيادة القدرة التنافسية للشركة حول العالم وتعزيز التطوير، وذلك بغرض توسيع نطاق حلول الأعمال ليصبح أكثر شمولاً وتكاملاً لخلق مرونة أكثر فى أداء المهام بهدف تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة للتمكن من تلبية احتياجات العملاء بمرونه وكفاءة.

خليفة: قطاع صناعة الأسمدة يشهد تحولًا هائلاً وتقدم في التكنولوجيا بشكل متزايد

ومن جانبه قال أحمد خليفة نائب رئيس مجلس إداره المجموعة، أن قطاع صناعة الأسمدة يشهد تحولًا هائلاً وتقدم في التكنولوجيا بشكل متزايد بهدف تحسين أداء الأعمال، وخفض التكاليف ورفع الكفاءة الأنتاجية، طامحا إلى بناء صرح إقتصادي بمعايير وتقنيات المستقبل، من خلال تسخير الإمكانيات المتكاملة لتكنولوجيا حلول الأعمال السحابية بما يسمح بتقديم تجربة رائدة لقطاعات صناعة الاسمدة والأمن الغذائى.

وأشار خليفة إلى استهداف جعل مجموعة إيفرجرو نموذج يحتذي به في تحسين كفاءة عمليات التشغيل، وتعزيز إنتاجية العاملين، فضلًا عن تطوير تطبيقات التكنولوجيا لصناعة الأسمدة.

وأكد أن الشراكة مع ساب أو بي كونيكت، تأتى في وقت تتطلع فيه المجموعة إلى استكمال برنامج الاصلاح المالي وإرساء قواعد العمل المؤسسي والحوكمة والإلتزام بالاستدامة، مؤكدا السعي بقوة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وفي الحلول التي تساعد على تحقيق أقصي كفاءة من حيث التكلفة، وبالتالي تعزيز قابلية التوسع كجزء من السعي نحو التحول الرقمي.

عيسى: الشراكة ستساعد في إنشاء منصة تدعم استراتيجية التحول السحابي لحلول الأعمال

وشدد المهندس عماد عيسى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة، أن زيادة مرونة البنية التحتية التقنية وقابليتها للتوسع أمر بالغ الأهمية لدعم التطوير وتحقيق التميز الذي يدعم التوجه الأستراتيجى ويدفع عجلة النمو المستدام لمجموعة أيفرجرو، موضحا أن هذه الشراكة ستساعد في إنشاء منصة حلول آمنة تدعم استراتيجية التحول السحابي لحلول الأعمال الخاصه بمجموعة إيفرجرو.

وحضر حفل التوقيع أيمن حسام عمر، رئيس مجلس أدارة المجموعة HO Group، وممدوح الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة بى كونيكت، وهدى منصور مدير عام التحول الرقمى الذكى فى جنوب أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا، ومحمد سامى الرئيس التنفيذى لشركة ساب مصر، وأعضاء مجلس إدارة والمديرين التنفيذيين بمجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة.