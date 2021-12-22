وزير المالية: بدء صرف مرتبات ديسمبر اليوم الأربعاء

‏أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

‏أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ٥ أيام خلال شهرى يناير ومارس، و4 أيام خلال فبراير، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

و‏قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

و‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 27 و28 فبراير.

و‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 27 و28 و29 مارس لكل العاملين بالدولة.

و‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة».