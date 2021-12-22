الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات وينمو 2.3% في الربع الثالث

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_ حقق الاقتصاد الأمريكي نموا أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري ليسجل نموًا بنسبة 2.3%.
وكان اقتصاديون استطلعت أراؤهم قد توقعوا أن يسجل الناتج المحلي الأمريكي نموًا بنسبة 2.1%.
وفي الربع الثاني، سجل أكبر اقتصاد في العالم نموًا بنسبة 6.7%.
ويذكر أن هذه هي القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي تم مراجعاتها بالرفع بـ 0.2% مقارنة آخر فراءة صدرة في نوفمبر.
التباطؤ في النمو الحقيقي في الربع الثالث جاء نتيجة لتباطؤ الانفاق الاستهلاكي في أمريكا، كما أبطأ انتشار الإصابات بمتحور كورونا الجديد أميكرون في عودة النشاط الاقتصادي ببعض مناطق الولايات المتحدة.
كما خفضت الحكومة مساعداتها للأسر وقروضها للشركات في نفس الفترة.
وسجلت أرباح الشركات الأمريكية نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع السنوي الثالث، وهو أقل من التوقعات بأن يصل إلى 4.2%.
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