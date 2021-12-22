العضو المنتدب: 4.3 مليار دولار حجم استثمارات المصرية للتكرير

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إسلام فضل – قال الدكتور محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن حجم استثمارات المشروع في مسطرد بلغت 4.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن 87% من الاستثمارات تمويل أجنبي.
وأضاف سعد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع المصرية للتكرير أسهم في تقليل فجوة استهلاك المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%.
وأوضح أن تنفيذ المشروع جاء لتقليل فاتورة الاستيراد من البترول وعدم حدوث أزمات وقود، لافتًا إلى أن الشركة تنتج 4.7 مليون طن سنويًا.
وأشار إلى أن مشروع المصرية للتكرير وفر 300 مليون دولار سنويًا للهيئة العامة للبترول من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستودرة وتامينها.
وذكر أن حصة الشركة العربية للتكرير في المصرية للتكرير نحو 66.6%، وحصة الهيئة العامة للبترول 33.4%.
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