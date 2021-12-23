المصرية للتكرير تخطط لاستثمار 28 مليون دولار في 3 مشروعات…

إسلام فضل – قالت علياء هيكل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة المصرية للتكرير، إنها تستهدف ضخ استثمارات خلال عام 2022 بقيمة 28 مليون دولار.

وأضافت هيكل، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للشركة اليوم الأربعاء، أنه سيتم ضخ تلك الاستثمارات في 3 مشروعات جديدة، منها: إنشاء وحدة نتروجين، موضحة أن تلك الاستثمارات ستمول ذاتيًا من الإيرادات.

وكان الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة المصرية للتكرير، قد صرح بأن حجم استثمارات المشروع في مسطرد بلغت 4.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن 87% من الاستثمارات تمويل أجنبي.

وأضاف أن مشروع المصرية للتكرير أسهم في تقليل فجوة استهلاك المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%.

وأوضح أن تنفيذ المشروع جاء لتقليل فاتورة الاستيراد من البترول وعدم حدوث أزمات وقود، لافتًا إلى أن الشركة تنتج 4.7 مليون طن سنويًا.