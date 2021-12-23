مال وأعمال

المصرية للتكرير تخطط لاستثمار 28 مليون دولار في 3 مشروعات…

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إسلام فضل – قالت علياء هيكل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة المصرية للتكرير، إنها تستهدف ضخ استثمارات خلال عام 2022 بقيمة 28 مليون دولار.

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وأضافت هيكل، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للشركة اليوم الأربعاء، أنه سيتم ضخ تلك الاستثمارات في 3 مشروعات جديدة، منها: إنشاء وحدة نتروجين، موضحة أن تلك الاستثمارات ستمول ذاتيًا من الإيرادات.

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وكان الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة المصرية للتكرير، قد صرح بأن حجم استثمارات المشروع في مسطرد بلغت 4.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن 87% من الاستثمارات تمويل أجنبي.

وأضاف أن مشروع المصرية للتكرير أسهم في تقليل فجوة استهلاك المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%.

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وأوضح أن تنفيذ المشروع جاء لتقليل فاتورة الاستيراد من البترول وعدم حدوث أزمات وقود، لافتًا إلى أن الشركة تنتج 4.7 مليون طن سنويًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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