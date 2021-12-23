مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأكثر من التوقعات الأسبوع…

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر إلى 423.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

بينما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء 22 ديسمبر، في ظل وجود المخاوف المتعلقة بالمتحور الجديد أوميكرون، خاصًة بعد أن علقت سنغافورة السفر دون حجر صحي.

كما جددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وشهدت أسعار النفط قفزة قوية خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، حيث ارتفع خام برنت بنحو 2.7% ليعود فوق مستويات 74 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس بأكثر من 2.9% ليتداول فوق مستويات 71 دولار للبرميل.

قفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 224.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.

كما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،بمقدار 396 ألف برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 33 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل يوميا إلى 3.32 مليون برميل يوميا.