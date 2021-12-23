المصيلحي: ندرس توجيهات الرئيس السيسي بخصوص البطاقات…

إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن البطاقات التموينية الجديدة ستصدر للأسماء الواردة فقط من وزارة التضامن الاجتماعي، دون المساس بالبطاقات الحالية.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن سعر توريد قصب وبنجر السكر المحلي: “سندرس توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما هو قادم، بعيدًا عن البطاقات التموينية الحالية”، لافتا إلى عدم إضافة مواليد جدد خلال الفترة الحالية إلى البطاقات التموينية.

وعن أسعار توريد قصب وبنجر السكر، أعلن منح علاوة على طن البنجر 75 جنيها و90 جنيها لطن قصب السكر؛ ليرتفع سعر توريد طن قصب السكر المحلي من 720 إلى 810 جنيهات.

وأشار وزير التموين إلى أن لجنة فنية من أعضاء بالبرلمان وصناع السكر وممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وكل طرف وضع تصوره عن تكلفة الإنتاج ومتوسط إنتاجية الفدان، فيما عرضت هيئة السلع التموينية سعر القصب والبنجر عالميا خلال الفترة الحالية، ليتم الاتفاق على سعر توريد الطن المحلي.

وأكد وزير التموين أن التضخم الذي تشهده مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، فالقمح ارتفع سعره عالميا من 250 إلى 331 دولارا، إضافة إلى الزيت والسكر.

وأوضح أن أن تخفيف حدة التضخم محليا جاء بفضل الاحتياطي الاستراتيجي، والتعاون غير المسبوق بهدف توفير هامش ربح للمزارع والصانع، وتوفير المنتج للمستهلك بأسعار تنافسية.

وأوضح أنه حال توفير السلع محليا باسعار أقل من الخارج سيتجه الصناع إلى التصدير وبالتالي سينخفض المعروض من السلع، وحال رفع سعرها سيتم استيرادها من الخارج وسيتضرر المزارعين، وبالتالي فالأمر يحتاج لوضع سعر مناسب لسعر توريد أي سلعة.

وبدوره، قال وزير الزراعة، السيد القصير، إن جميع الأطراف المعنية حضرت اجتماع لتحديد سعر توريد قصب وبنجر السكر، وإن الدولة تتوجه نحو التوسع في الزراعة التعاقدية كما يحدث مع القمح وفول الصويا.

وعن سعر توريد البنجر والقصب، أشار إلى دراسة أي متغيرات قبل تحديد سعر التوريد المحلي، مطالبا المزارعين بالالتزام بتوقيتات الدورة المناسبة لزيادة الإنتاجية وبالتالي الربحية بالنسبة لهم.

وشدد على أن مشروع التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث يخفض التكلفة ويحسن الإنتاجية، مطالبا المزارعين بالاستفادة من مبادرة الري الحديث خاصة وأن الدولة تدعمهم في ذلك من خلال تقسيط التمويل على 10 سنوات.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، هشام الحصري، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل 2022.

وأشار الحصري إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك كانت تتراوح بين 600 و800 ألف طن، وأن التوسعات الحالية ستمكن مصر من الاكتفاء الذاتي العام المقبل.