بلجيكا تغلق دور السينما والمسارح مع زيادة حالات الإصابة…

وكالات – ستغلق بلجيكا دور السينما والمسارح وستلعب المباريات الرياضية دون جماهير.

يأتي ذلك القرار في ظل تشديد للقيود المفروضة للحد من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

و قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، يوم الأربعاء، إن القيود في الأسابيع الثلاثة الماضية ساعدت في الحد من إصابات كورونا، وخاصة من نوع المتحور دلتا، منذ ذروة أواخر نوفمبر.

وأضاف دي كرو أن “أوميكرون يشكل الآن 30% من الحالات الجديدة مقارنة بـ 10% فقط يوم الجمعة الماضي، وأن هناك حاجة إلى تدابير جديدة لضمان عودة التلاميذ من العطلة إلى المدارس اعتبارًا من 10 يناير”.

واعتبارًا من يوم الأحد، لن يُسمح بأي أنشطة باستثناء زيارات المتحف أو التمارين أو حفلات الزفاف أو الجنازات، وسيتم تحديد حد أقصى لشخصين للتسوق، كما أن مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية الأخرى ستلعب بدون متفرجين.