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المصرية للتكرير تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% خلال…

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إسلام فضل – قال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إنها تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع بنحو 15% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن تكلفة الدراسة التي تجريها الشركة تصل إلى نحو مليوني دولار.

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وأشار سعد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى إنتاج 10 ملايين طن منتجات من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد منذ بدء التشغيل الرسمي في أغسطس 2019.

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وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير مسطرد تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا، موضحًا أن استثمارات المشروع تصل إلى 4.3 مليار دولار.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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