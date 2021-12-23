المصرية للتكرير تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% خلال…

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إسلام فضل – قال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إنها تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع بنحو 15% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن تكلفة الدراسة التي تجريها الشركة تصل إلى نحو مليوني دولار.
وأشار سعد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى إنتاج 10 ملايين طن منتجات من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد منذ بدء التشغيل الرسمي في أغسطس 2019.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير مسطرد تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا، موضحًا أن استثمارات المشروع تصل إلى 4.3 مليار دولار.
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