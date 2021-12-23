الولايات المتحدة: 25% زيادة في متوسط الإصابات الأسبوعية…

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– أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 25% هذا الأسبوع إلى حوالي 149300 إصابة يوميا.
وقالت مديرة المركز روشيل والينسكي في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن “سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كورونا (التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا) تمثل ما يقرب من 73% من الإصابات في أنحاء البلاد وتصل إلى 90% في بعض المناطق”.
وأضافت: “هذه الزيادة في نسبة إصابات “أوميكرون” هي ما توقعناه وما كنا نستعد له”.
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