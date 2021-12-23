اليمن يخفض أسعار البنزين للمرة الثانية في أقل من 10 أيام

– أعلنت شركة النفط الحكومية في مدينة عدن اليمنية تخفيض أسعار البنزين 24% للمرة الثانية في أقل من 10 أيام، تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف الريال وأسعار الوقود عالميا.

وقال مسؤول بالشركة لوكالة “” أنه سيبدأ سريان القرار بدءا من يوم غد الخميس، لينخفض سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 13200 ريال (حوالي 14 دولارا) من 18600 ريال (20 دولارا).

وكانت شركة النفط خفضت في 13 ديسمبر أسعار وقود السيارات 15% للمرة الأولى في سنوات إلى 18600 ريال من 21800 ريال (حوالي 23 دولارا) مع بدء تعافي العملة المحلية.

وأثار قرار تخفيض أسعار البنزين مجددا ارتياحا واسعا في الشارع ولدى سكان مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد أشهر من المعاناة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وضعف الخدمات وانهيار قيمة العملة المحلية.

وكانت شركة النفط الحكومية قد دأبت في الأشهر الماضية على الإعلان في أواخر كل شهر عن زيادة جديدة كانت آخرها في 22 نوفمبر حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 22.5%، مما أثار موجة غضب دفعت الناس للخروج في مظاهرات مطلع الشهر الجاري في عدن وعدة محافظات بجنوب البلاد للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وضعف الخدمات وحرب أوصلت واحدا من أفقر البلدان العربية إلى حافة المجاعة.

وشهدت العملة اليمنية في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمة العملة في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.