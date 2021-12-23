أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات…

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة جادة في القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، قائلًا: “الدولة أسرة واحدة: القطاع الخاص والحكومة، والهدف الأسمى هو تحقيق مصلحة الوطن.. البلد دي هاتقوم بينا كلنا”، حسبما أوردت بوابة الأهرام.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، أمس الأربعاء، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات منها الإسكان والزراعة والطاقة والنقل والطرق.

وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة في المشروعات القومية بلغ 4475 شركة من القطاع الخاص، بحجم أعمال تتراوح بين مليار كحد أدنى و75 مليار جنيه استثمارات كحد أقصى.

وأكد أن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع، مجددًا دعوته للمستثمرين والشركات للمساهمة في كل المشروعات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إحدى شركات القطاع الخاص حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا، خلال 7 سنوات ماضية.

وأكد السيسي أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري نسعى إلى زيادته، مشيرًا إلى تقديره لما يقال بشأن هذا الصدد، ونقدر حسن نواياه.

1100 مليار جنيه قيمة المشروعات التي تنفذها الدولة بمشاركة القطاع الخاص

أكد أن حجم أعمال المشروعات التي تنفذها الدولة وتشارك فيها شركات القطاع الخاص بلغ 1100 مليار جنيه، توفير فرص عمل لنحو 3 ملايين أسرة.

وعرض الرئيس على القطاع الخاص زراعة مليون فدان جاهزة، لافتًا إلى أنها ستوفر فرص عمل 500 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إتاحة المنتجات في السوق المصرية وبالتالي زيادة معدل النمو.

وأشار الرئيس إلى أهمية التوسع في زراعة القمح، مشيرًا إلى أن مصر تنفق 2.1 مليار دولار لاستيراده.

كما نوه إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لديها مشروعات متاح تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراته وقدراته، قائلا لـ”القطاع الخاص”: “إحنا محتاجينكم ومحتاجين نشتغل مع بعض”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما حدث من تنمية في مصر “لا يحدث في عقود”، وأن التحدي كان كبيرًا ويعلم به منذ 25 عامًا وبالتالي غير مصدوم به ولكن لابد أن نعيه جميعًا، وإن حركة التطوير تتطلب الاستمرار في العمل وتحسين ما تم الوصول إليه.

وتابع: “ما نفعله في بلدنا الآن هو تعويض لما فات.. وما تم إنفاقه خلال 7 سنوات يعادل ما تم إنفاقه خلال 30 سنة”.

وأكد أن المشروعات التي تنفذها الدولة وصلت تكلفتها حاليًا إلى تريليون جنيه في المتوسط.

كما أشار إلى إن التجمعات العمرانية الجديدة هدفها مواجهة الزيادة السكانية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “يا ترى ثقافة أهلنا فى الصعيد والدلتا تسمح بترك السكن الحالي لهم على الأراضي الزراعية والذهاب للمدن الجديدة؟” مضيفًا: “نواجه تحدي قبول المواطنين الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة”.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتحرك لتوفير الغذاء للمواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية.

إنفاق تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار في الصعيد

وأشار إلى إنفاق تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار في الصعيد، مشددا على ضرورة وجود أرضية فكر مشتركة وفهم مشترك للواقع وأسبابه لوجود حل وتوصيف المشكلات، مؤكدا أن الدولة عملت على تعويض ما لم يتحقق على مدار سنوات.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، قائلًا إن مصر في قمة الدول التي تعاملت مع المياه بأكبر حجم من الرشد والاقتصاد.

وأشار إلى إنفاق ما يقرب من 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية على محطات معالجة المياه.