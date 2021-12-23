وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها العماني أطر تنمية التعاون…

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جلسة مباحثات موسعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك وذلك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.

حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وعبد الله الرحبي السفير العمانى بالقاهرة وخالد راضى السفير المصري بعمان.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة للعاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال بهدف بحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة.

وأشارت إلى أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، حيث سيتم عقد إجتماع لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بجانبيه وكذا عقد منتدى أعمال إستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين لطرح وإستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان .

واستعرضت جامع إمكانية الإستفادة من السوق العماني كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق التى ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة ، لافتةً إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ” الكوميسا” والبالغ عددها 21 دولة .

ولفتت إلى أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الاعمال بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة بالبلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيراة إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستى بين مصر وسلطنة عمان بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين .

ونوهت الوزيرة إلى إمكانية التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات المعالجات التجارية والمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.

قيس بن محمد: نتطلع للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية

ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقية مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى تطلع بلاده للإستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العماني المشترك فى توطيد العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق رؤية عمان 2040 والتى تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسى للأقتصاد وأن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت اليوسف إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.

ونه إلى أهمية زيادة معدلات الإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك تجارب إستثمارية مصرية ناجحة فى سلطنة عمان فى مجالات السياحة وتجارة التجزئة وكذا وجود إستثمارات عمانية فى السوق المصرى فى مجالات العقارات والصناعة .