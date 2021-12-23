أحمد هيكل: تم سداد 45 مليون دولار من ديون المصرية للتكرير…

سي ان بي سي _ قال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل لـ CNBC عربية، إن ديون الشركة المصرية للتكرير ليست ضاغطة ونعمل حاليا على إعادة هيكلة سدادها، وأنه تم سداد نحو 45 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير بجانب فوائد القروض.

أضاف أن هوامش “المصرية للتكرير” تعافت وتسجل حاليا نحو 2 مليون دولار يوميا مقابل 300 ألف دولار يوميا بالتزامن مع الأزمة ونحو 3 ملايين دولار يوميا قبل الأزمة.

وأكد أنه لا نية لزيادة حصة القلعة في مشروع الشركة المصرية للتكرير.

وأضاف هيكل أن الشركة حاليا تدرس فرصا استثمارية بعدد من الدول الأفريقية وهي تنزانيا وموزنبيق وغانا في قطاعات التعدين والطاقة.

وأشار إلى أن حجم استثمارات المجموعة في أفريقيا يبلغ حاليا نحو 500 مليون دولار وأن الشركة لديها نية لزيادتها بصورة تدريجية، إلا أن الشركة قررت تأجيل مشروعين بالسودان أحدهما يتعلق بتوزيع الغاز وآخر للطاقة الشمسية حتى اتضاح وهدوء الأوضاع بالبلد.

نخطط لطرح حصة من شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية في 2023

كما أشار إلى أن الشركة تعتزم طرح حصة من شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية في 2023.

وقال هيكل إن أسعار الوقود لن تنخفض كثيرا خلال الفترة المقبلة وقد تدور بين مستويات 65 إلى 80 دولار للبرميل، وأن أزمة المناخ قللت من استثمارات شركات الوقود الأحفوري ما تسبب في انخفاض كميات الإنتاج.