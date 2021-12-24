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واردات الهند من النفط تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر خلال…

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_ قفزت واردات الهند من النفط الخام في نوفمبر إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مع استعداد شركات التكرير لزيادة الانتاج توقعا لارتفاع الطلب في البلد ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

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وأظهرت بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط يوم الخميس ارتفاع واردات النفط الهندية الشهر الماضي 7.5 بالمئة مقارنة مع أكتوبر، كما زادت 0.5 بالمئة مقارنة معها قبل عام إلى 18.37 مليون طن.

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وتزامن ارتفاع الواردات مع زيادة تكرير الخام في البلاد لأعلى مستوى منذ فبراير 2020.

وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف “زادت واردات الخام مع ارتفاع استهلاك المصافي توقعا لنمو الطلب في الربع الرابع”.

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وزاد نصيب نفط الشرق الأوسط من الواردات الهندية الإجمالية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في نوفمبر، مع عزوف شركات التكرير عن الخامات الأعلى سعرا المرتبطة بمزيج برنت والقادمة من أماكن أبعد.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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