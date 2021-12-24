روسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في 2022

سي ان بي سي _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز نسبيا في العام المقبل، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة جازبروم الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي بأن Gazprom كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفا أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.