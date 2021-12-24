وزيرة التجارة: الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يتخطى 500 ألف…

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي نجح في تخطي حاجز النصف مليون زائر وذلك منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

وقالت الوزيرة، إن كلمة السر لكون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار “عراقة تعزز المستقبل” لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”.

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن الجناح المصري استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات عامة ومرموقة من مختلف الدول.

وأشار أن من أبرزها زيارة ملك السويد والتي كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح، وزيارة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، ورولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، وتشايوت ثاناكامانورسون، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلندي، والدكتورأحمد أبو الغيط ، الامين العام لجامعة الدول العربية، وتيتو كريسين، وزير العلوم والتكنولوجيا الكولومبي ، وأليكسى جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، والدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية، وسمو الشيخة موزة آل مكتوم، وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، والدكتور أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، واللواء ياسر الأسريجي مدير إدارة الشئون المعنوية .

ولفت حمدي إلى أن الجناح استقبل أمس ، هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي والذى قام بتسليم العلم المصري الذي صاحبه في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازاً عربياً غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة.

وقد كان في استقبال المنصوري المستشار وائل فتحي بالإنابة عن القنصل العام لمصر في دبي والوزير المفوض أشرف حمدي المفوض العام لمصر في إكسبو 2020 دبي ورئيس مكتب التمثيل التجاري في دبي.

هذا وقد أعرب المنصوري عن فخره واعتزازه بحمل علم بلاده وأعلام عدد من الدول ومن بينها مصر خلال رحلته للفضاء وذلك باعتبار ان علم الدولة هو أغلى رمز يعبر عن الحب والتقدير ،و أبدى إعجابه بالجناح المصري وما يعرض به من محتوى يعكس الماضي العريق والمستقبل المزدهر، معربا عن تمنياته بأن تكون رحلته القادمة للفضاء برفقه رائد فضاء مصري.

جدير بالذكر أن عدداً من الفعاليات والندوات انعقدت بالجناح المصري بإكسبو خلال شهر ديسمبر تضمنت ندوة “نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية”، وندوة “الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية”، وندوة واحتفال “اتكلم عربي” بحضور الفنانة كارول سماحه والكاتب مدحت العدل، وندوة “قناة السويس والسياحة العالمية”، و”تدويل التعليم العالي المصري: التحديات والفرص”، و”أفضل الممارسات بالمدن الذكية”.