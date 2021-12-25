الصين تندد بقرار الولايات المتحدة الخاص بحظر الواردات من…

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سي ان بي سي _ قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إنها تعبر عن “استيائها البالغ ومعارضتها القوية” للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ.
وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا أن الوزارة وصفت القرار الأمريكي بأنه “تنمر اقتصادي”.
ووقع أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية.
وترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ.
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