نوفاك: زيادة إنتاج النفط الروسي في 2022-2023

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_ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في 2022 و2023، مؤكدا أن إنتاج النفط الروسي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في أبريل ومايو.
وصرح لمجلة تابعة لوزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يصل إلى 540-560 مليون طن (10.8-11.2 مليون برميل يوميا) في العام المقبل وإلى 542-562 مليون طن في 2023.
وتوقع نوفاك أن يبلغ الإنتاج 524 مليون طن هذا العام.
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