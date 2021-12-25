بوتين: أوروبا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

سي إن بي سي _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل.

كما دعا بوتين الاتحاد إلى الموافقة على طريق جديد لنقل الغاز الروسي وهو خط أنابيب نورد ستريم 2 لتخفيف أزمة الأسعار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس معني بالعلوم والتعليم “إمدادات الغاز الإضافية في سوق الغاز الأوروبية ستخفض بالتأكيد السعر في البورصة وفي السوق الفورية”.

وارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء ليصل إلى نحو 800% منذ بداية العام.