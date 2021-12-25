ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين…

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين بنسبة 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان (حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي)، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة.

وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة ما بين شهري يناير-نوفمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 36.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة للدولة 64.3 بالمئة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي 2020.