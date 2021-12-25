- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
روسيا اليوم _ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن الإيرادات المتحققة عن مجموع الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي تجاوزت الـ7.5 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغت 98 مليونا و192 ألفا و317 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و610 ملايين و850 ألف دولار”.
وأضافت، أن “الكميات المصدرة من النفط خلال ذات المدة، بلغت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، 95 مليونا و860 ألفا و149 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و32 ألفا و685 برميلا”.
وأشارت إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 77.510 دولار”.
وتابعت وزارة النفط العراقية، أن “الكميات المصدرة حملت من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يحقق أكثر من 7.5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.