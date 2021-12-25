البرتغال: أوميكرون أصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في…

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أ ف ب – أعلنت السلطات الصحية البرتغالية أن متحور “أوميكرون” الجديد أصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في البلاد، على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي العدوى في أراضيها.
وأكدت المديرية العامة للصحة في البرتغال اليوم السبت: “المتحور أوميكرون أصبح سائدا ويشكل 61.5% من الحالات حسب إحصاءات 22 ديسمبر”.
ويأتي ذلك بعد يوم من رصد السلطات الصحية في البرتغال أمس الجمعة 11 وفاة و12943 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، أي أكبر حصيلة منذ أواخر يناير الماضي.
وتعد البرتغال بين الدول ذات أعلى نسبة تطعيم ضد كورونا على مستوى العالم، وقد شرعت في تطعيم الأطفال فوق سن الخمسة أعوام.
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