التصديري لمواد البناء: 130% ارتفاعا بصادرات النحاس ومصنوعاته…

أ ش أ – كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع صادرات النحاس ومصنوعاته خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من 2021 بنحو 130% لتبلغ 296 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أنه تم تصدير النحاس إلى 45 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 منها (جنوب إفريقيا- موزامبيق- مالطة- قطر- سويسرا- كندا- رواندا- السنغال- روسيا الاتحادية- استراليا- هنج كنج- تونس- تنزانيا- فيتنام- اسبانيا).

وأشار إلى استحواذ 9 دول على 64% من إجمالي صادرات النحاس ومصنوعاته خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، حيث تعد السعودية أكبر الدول المستوردة من ذلك القطاع بقيمة 70.421 مليون دولار في مقابل 1.595 مليون دولار بنمو 4314%، لتستحوذ على 24% من إجمالي قيمة الصادرات.

ونوه التقرير ارتفاع صادرات النحاس ومصنوعاته إلى لبنان بنسبة 350% لتبلغ 31.401 مليون دولار في مقابل 6.972 مليون دولار، وإلى اليونان لتبلغ 29.785 مليون دولار في مقابل 10.635 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 180%.

ولفت إلى زيادة صادرات النحاس ومصنوعاته إلى الصين لتسجل ما قيمته 27.644 مليون دولار في مقابل 3.151 مليون دولار بارتفاع 777%، والسودان لنحو 15.844 مليون دولار في مقابل 7.055 مليون دولار بارتفاع 125%، واتحاد نيجيريا لنحو 4.525 مليون دولار في مقابل 1.706 مليون دولار بزيادة 165%، وتوجو لنحو 4.043 مليون دولار في مقابل 3.66 مليون دولار بنسبة 10%.

وأضاف التقرير أن صادرات النحاس ومصنوعاته إلى الجزائر انخفضت لتسجل ما قيمته 27.474 مليون دولار في مقابل 40.305 مليون دولار بتراجع 32%، والأردن لنحو 5.66 مليون دولار في مقابل 7.574 مليون دولار بتراجع 25%.