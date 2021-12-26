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المغرب يسجل حالتي وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– سجلت وزارة الصحة المغربية يوم السبت 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 654 أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 955587 حالة.

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كما سجلت الوزارة حالتي وفاة إضافيتين، وهو نفس العدد المسجل أمس، ليرتفع عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 14802.

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وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 24525624 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية للقاح 22886922 شخصا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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