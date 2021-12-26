فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

سي إن إن – أعلنت فرنسا تسجيل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا الجديدة بـ 104,611 حالة، السبت.

وهو أعلى رقم يومي منذ بدء الوباء والأرقام لأول مرة تتجاوز عتبة الـ100 ألف، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف اجتماعًا افتراضيًا مع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة أزمة فيروس كورونا.