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فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

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سي إن إن – أعلنت فرنسا تسجيل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا الجديدة بـ 104,611 حالة، السبت.

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وهو أعلى رقم يومي منذ بدء الوباء والأرقام لأول مرة تتجاوز عتبة الـ100 ألف، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

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وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف اجتماعًا افتراضيًا مع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة أزمة فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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