طارق شاش: جهاز تنمية المشروعات يوافق على الاستثمار في 11…

إسلام فضل _ كشف المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن أن الجهاز يستهدف منح تسهيلات ائتمانية خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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