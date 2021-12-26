هاني أمان: الشرقية للدخان واجهت 3 تحديات رئيسية

إسلام فضل _ قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، إن الشركة واجهت 3 تحديات رئيسية خلال عام 2021، أثرت بدورها على حجم المبيعات والتصدير للخارج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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