مال وأعمال

الخارجية: تيسير نفاذ الشركات الوطنية والخاصة للأسواق…

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دوت الخليج – افتتح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، والتي تعقد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أكد، خلال مشاركته في الاجتماع، التوجه الثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، على ضوء الارتباط التاريخي والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة في إطار من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

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وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها في سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الإفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.

وأكد شكري إيلاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الإفريقية، وكذا للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول القارة.

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كما أكد التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية بمختلف المجالات في إطار التضامن والأخوة والتكامل المنشود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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