خالد العناني يجتمع بأعضاء لجنة التجهيز السياحي لاستضافة مصر…

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء لجنة الإعداد والتجهيز السياحي لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، والمقرر استضافته العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الاجتماع عرضا تقديميا عن مستجدات هذا الملف وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما تناول الاستعدادات السياحية لهذا الحدث المهم من خلال بحث جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر والاستعدادات اللوجستية الخاصة بإقامتهم وآليات الحجز والتنقلات والرحلات السياحية الداخلية لهم في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري ولمقوماته المتنوعة وإظهار الجهود المبذولة نحو حماية البيئة والسياحة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وجرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى المتابعة المستمرة التي تضطلع بها الوزارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا، وكذلك سلامة الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وناقش الاجتماع إجراءات تحويل المركبات المرخصة سياحيا بأنواعها المختلفة، والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ، إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

كما ناقش مقترح إقامة معرض أثري يستعرض كيفية احترام المصريين للبيئة المحيطة بهم على مر العصور، وحرصهم للحفاظ عليها وعلى نظافتها دائما وكذلك الحفاظ على نهر النيل.