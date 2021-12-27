توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي ومجموعة شاندونج العالمية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة ويتشاي الصينية، إحدى شركات مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة، في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة.

وقع اتفاقتي التعاون خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، وحضر مراسم التوقيع، لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة ومحي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة أن هذين الاتفاقين يأتيان في إطار توجه الوزارة نحو تعميق الصناعة المحلية ودعم التوجه نحو استخدام الحافلات والمحركات الصديقة للبيئة خاصة في ضوء المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمصانع المصرية لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الوطنية والبدء في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة حالياً لإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأضافت جامع أن هذا التوقيع يسهم في تعزيز محور استخدام الطاقة النظيفة في إطار خطة الدولة نحو الاعتماد على الاقتصاد الاخضر كما يسهم في نقل التقنيات والتكنولوجيات الصناعية الصينية المتطورة للصناعة المصرية.

وأشارت إلى اهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فيما يتعلق بإنشاء معارض متخصصة للمنتجات المصرية بالسوق الصيني خاصة وأن عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتم انتاجها بمواصفات عالمية.

ومن جانبه قال لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة أن بلاده تقدر العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مصر والصين خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ 65 عاماً حيث تعد مصر أول دولة عربية وافريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة الصين.

وأشار إلى أن توقيع هذين الاتفاقين يعكس حرص الدولتين على المضي قدماً نحو تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية في القاهرة وبكين بأهمية تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والصيني.

وبدوره قال خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل تقدير الشركة لجهود الدولة المصرية الرامية الى تنمية الصناعة الوطنية وتطوير وتحديث اليات الانتاج وجذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات العالمية للاقتصاد المصري، مشيراً الى ان شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل تعد إحدى الكيانات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الحافلات التجارية والسياحية والمحركات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى حرص الشركة على توسيع آطر التعاون مع مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة بهدف الاستفادة من خبراتها الصناعية الكبيرة في تطوير الصناعة المصرية خاصة وأنها تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تصنيع المحركات والمولدات والحافلات وسيارات النقل الثقيل والمعدات الانشائية والمعدات الزراعية والحلول اللوجيستية.

ومن جهته قال الدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة ان المجموعة تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج المعدات الصناعية في العالم كما تعد شركة ويتشاي احدى الكيانات الاساسية التابعة للمجموعة والتي تعمل في مجالات انظمة الطاقة وتجارة المركبات والآلات البناء واللوجيستيات الذكية ومعدات النقل البحري.

وأشار إلى ترحيب الشركة بالتعاون مع شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والعمل في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية الخضراء والمستدامة وذلك فيما يتعلق بتصنيع الحافلات العاملة بالغاز والكهرباء.