مال وأعمال

النفط يتراجع في أمريكا مع إلغاء رحلات طيران بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة الاثنين بعدما ألغت شركات طيران آلاف الرحلات في عطلة عيد الميلاد وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لكن خام برنت ارتفع مدعوما بآمال بأن المتحور أوميكرون لن ينال من الطلب العالمي.

predco_adv_2021

وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة أمس الأحد بسبب كورونا.

Edita2021

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أي بنسبة 1.37% إلى 72.8 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسواق الأميركية الجمعة بسبب عطلة.

FNG2021

وارتفع سعر خام برنت العالمي 12 سنتا أي 0.2% إلى 76.26 دولار.

ترقب لاجتماع أوبك+

وارتفع برنت بأكثر من 45% هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ لإنتاجها.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا متوسطة من المرض.

وتستأنف اليوم المحادثات بين قوى عالمية وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط ولا يبدو أن المحادثات حققت تقدما يذكر باتجاه هذا الهدف.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.

وفي الشهر الماضي تمسكت أوبك+ بسياستها الانتاجية في شهر يناير على الرغم من انتشار أوميكرون الذي قالت أوبك إن تأثيره من المرجح أن يكون قصير الأمد.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع في أمريكا مع إلغاء رحلات طيران بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا