مال وأعمال

إمدادات جازبروم الروسية من الغاز الطبيعي عند الذروة

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نوفوستي – ذكرت شركة جازبروم الروسية إنها تعمل منذ 22 ديسمبر الجاري في وضع ذروة؛ بسبب الطقس البارد، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين في روسيا.

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وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة الروسية في قناتها في “تيليجرام”، وقالت إن عمليات السحب اليومية من مرافق التخزين الروسية تحت الأرض بلغت أقصى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

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وأضافت الشركة أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين، وأشارت إلى أن إمدادات الغاز للمستهلكين الروس بلغت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم.

كذلك أشارت إلى أنه في 23 ديسمبر الجاري تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين.

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وأكدت الشركة أيضا أنها تمد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات ووفقا للالتزامات التعاقدية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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