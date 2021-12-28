اليونان توسع قيود كورونا لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون

وكالات – فرضت اليونان مزيدا من القيود بين الثالث والسادس عشر من يناير لاحتواء طفرة أخرى في إصابات كوفيد-19 بما فيها بمتحور أوميكرون. وتستهدف القيود أماكن الترفيه الليلية بشكل رئيسي.

ومع زيادة حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 لعدد قياسي بلغ 9284 اليوم الاثنين إضافة إلى 66 وفاة، قال وزير الصحة إنه بموجب الإجراءات الجديدة ستكون الكمامات ذات الحماية العالية إلزامية في الأسواق التجارية ووسائل النقل العام والمطاعم.

وسيكون لزاما على الحانات والمطاعم أن تغلق أبوابها بحلول منتصف الليل، ولن يسمح بوقوف زبائن في أماكن الترفيه. وكذلك سيكون العدد الأقصى المسموح له بالجلوس حول مائدة هو ستة أفراد.

وقال وزير الصحة ثانوس بلفريس في مؤتمر صحفي “لو وجدنا أن هذه الإجراءات لا تطبق سنمنع الحفلات الغنائية في أماكن الترفيه”.

كما قصرت الحكومة أيضا حضور الأحداث الرياضية على 10 في المئة فقط من سعة الأماكن، بحد أقصى لا يتجاوز ألف شخص.

وسيُسمح للزوار بدخول منشآت رعاية المسنين إذا تسنى لهم تقديم فحص يثبت خلوهم من الإصابة بكوفيد-19 تم إجراؤه خلال ما لا يتجاوز 48 ساعة.

وشددت السلطات بالفعل اللوائح الأسبوع الماضي بفرض وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة وحظر احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال بلفريس “نحن مقبلون على فترة هيمنة المتحور أوميكرون في اليونان”.

وطالب وزير الصحة من سيحتفلون بليلة العام الجديد “بحماية أحبائهم” وتفادي مخالطتهم لو عرضوا أنفسهم لتجمعات حاشدة خلال العطلات.