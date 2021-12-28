أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تراجع المخاوف تجاه تأثير…

سي إن بي سي – قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الاثنين مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون محدودا على الطلب العالمي في عام 2022، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات الذي تسبب في إلغاء رحلات للطيران.

وصعد خام برنت 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.3%، إلى 78.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1601 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أي 2.7%، إلى 75.80 دولار للبرميل.

وألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 1300 رحلة أمس الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفع برنت بأكثر من 45% هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا متوسطة من المرض.

وتستأنف اليوم المحادثات بين قوى عالمية وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط. ولا يبدو أن المحادثات حققت تقدما يذكر باتجاه هذا الهدف حتى الآن.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.

وفي الشهر الماضي، تمسكت أوبك+ بسياستها لزيادة الإنتاج في شهر يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.