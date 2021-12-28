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إسبانيا تسجل معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

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– سجلت إسبانيا معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تجاوز المؤشر لأول مرة مستوى 1000 حالة لكل 100.000 شخص حسب بيانات الأيام الـ14 الماضية.

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وأفادت السلطات الصحية بارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الـ14 الماضية إلى مستوى 1206 حالات.

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ومنذ الخميس الماضي رصدت السلطات المعنية 120 وفاة جديدة جراء المرض، ما رفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسبانيا إلى 89139 شخصا.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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